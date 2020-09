Dopo Kolarov anche Darmian: doppio colpo in difesa per Conte. Le cifre dell’affare con il Parma

Kolarov ma non solo, l’Inter è pronta a regalare a Conte un altro innesto in difesa. A breve è attesa sul mercato la fumata bianca con il Parma per Darmian, a completamento di un’operazione messa in piedi un anno fa.

Come riportato dal Corriere dello Sport agli emiliani andranno 2,5 milioni di euro, Darmian invece firmerà un contratto di 4 anni superiore agli 1,5 milioni di euro percepiti nella passata stagione.

