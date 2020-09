Inter, effetto domino: Candreva sblocca Darmian. Ma Marotta non ha fretta

I soldi che arriveranno nelle casse dell’Inter grazie alla cessione di Candreva verranno subito investiti da Marotta sul mercato per il colpo Darmian.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri l’ex Manchester United si è allenato regolarmente in gruppo con il Parma e farà altrettanto oggi nella doppia seduta programmata da D’Aversa.

Non c’è particolare fretta visto che l’affare è comunque destinato ad andare in porto, da non escludere che Darmian possa scendere in campo contro il Bologna.

