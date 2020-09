“Sono tornato”, Perisic se queda. Conte si è convinto: a sinistra niente arrivi

“I’m back”. Ivan Perisic ieri ha infiammato i social con un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni. L’esterno croato resterà all’Inter, salvo clamorosi colpi di scena sul mercato da qui al 5 ottobre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Perisic verrà utilizzato da Conte come jolly sulla fascia sinistra, da escludere così l’arrivo a Milano di un nuovo esterno sinistro. In calo infatti le quotazioni di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, con i quali l’Inter aveva già raggiunto un accordo.

