CdS: “Ecco i due difensori preferiti dell’Inter se parte De Vrij”

Una cessione di Stefan De Vrij ad oggi non può ancora essere esclusa, sebbene il giocatore abbia manifestato la sua volontà di rimanere all’Inter. In caso di offerta al giocatore che superi il suo ingaggio attuale in nerazzurro (4 milioni netti) e di proposta in Viale della Liberazione almeno in doppia cifra, potrebbe verificarsi l’addio dell’olandese dopo sei stagioni. Su di lui l’Arabia Saudita e il Psv Eindhoven.

Secondo il Corriere dello Sport, se questo scenario dovesse concretizzarsi, sarebbero due i preferiti dell’Inter per raccogliere l’eredità di De Vrij. Si tratta, ovviamente, di difensori centrali dalle caratteristiche e anche dai costi differenti.

Il primo è Jaka Bijol, classe 1999 dell’Udinese reduce da un’ottima stagione e già abituato a giocare in una linea a tre. Lo sloveno si è inoltre messo in mostra agli Europei in Germania, disputando una rassegna continentale molto convincente. La richiesta dei friulani è di circa 15 milioni di euro, non distante dalla cifra che l’Inter spera di incassare dall’eventuale cessione di De Vrij.

Il secondo è Kevin Danso, difensore del 1998 attualmente in forza al Lens che piace da tempo in Viale della Liberazione. Il principale scoglio in questo caso è rappresentato dalla richiesta economica per il cartellino da parte dei francesi: 35 milioni di euro. Si tratterebbe di un investimento importante e sovrapponibile a quello preventivato (e poi non concretizzatosi) per Alessandro Buongiorno del Torino.