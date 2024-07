Il futuro di Stefan De Vrij continua ad essere al centro delle discussioni in casa Inter. In caso di addio dell’olandese, infatti, diventerebbe strettamente necessario reperire sul mercato un nuovo difensore centrale, oltre a un mancino che arriverà a prescindere.

Sull’ex Lazio si sono depositate le attenzioni della ricca Arabia Saudita e, nello specifico, dell’Al-Ittihad, la squadra cui sembrava destinato Stefano Pioli che con De Vrij ha lavorato proprio in biancoceleste.

Tuttavia, alcune decisioni clamorose hanno cambiato gli scenari. Karim Benzema, stella della squadra, si è opposto all’ingaggio dell’ex Milan in panchina, “imponendo” il suo connazionale Christophe Galtier. Una mossa – quella dell’attaccante francese – che ha scatenato una serie di ripercussioni, fra cui le dimissioni del presidente Laoy Nezer, che si era speso in prima persona per l’arrivo di Pioli.

A questo punto, secondo il Corriere dello Sport, l’approdo di De Vrij all’Al-Ittihad appare più lontano. Una cessione del centrale olandese resta comunque da non escludere, anche perché in Arabia Saudita piace anche ad altri club. In questo scenario, non bisogna trascurare neppure la pista Psv Eindhoven, che riaccoglierebbe volentieri il difensore per fargli chiudere la carriera in Olanda.

Due i fattori che potrebbero spingere De Vrij lontano da Milano: una proposta d’ingaggio che – secondo a Gazzetta dello Sport – sia quanto meno superiore ai 4 milioni netti che attualmente percepisce, oltre a un’offerta almeno in doppia cifra per l’Inter. L’eventuale incasso dall’olandese sarebbe una plusvalenza totale per i nerazzurri, che lo hanno ingaggiato a parametro zero nel 2018.