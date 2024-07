Valentin Carboni rappresenta senza dubbio uno dei pezzi pregiati dell’Inter nel calciomercato in corso. L’argentino classe 2005 è attualmente impegnato in Coppa America con la Seleccion che ha raggiunto le semifinali del torneo, ma il club nerazzurro continua ad ascoltare proposte di club italiani ed esteri sul suo conto.

Dopo l’ottima stagione vissuta in prestito secco al Monza, infatti, Carboni ha attirato l’interesse di numerose società. Negli ultimi giorni, la squadra in pole position sembra il Marsiglia del nuovo tecnico Roberto De Zerbi, che apprezza moltissimo le qualità del giovane talento.

I francesi, tuttavia, nelle discussioni con i nerazzurri hanno chiesto la formula del prestito. Una modalità – secondo La Gazzetta dello Sport – non gradita all’Inter, che punta semmai a una cessione a titolo definitivo. La richiesta di Viale della Liberazione si attesta almeno sui 30 milioni di euro, visto che a gennaio era stata rifiutata una proposta da 20 milioni pervenuta dalla Fiorentina. La trattativa continua e chissà che non possa verificarsi una nuova operazione fra Inter e Marsiglia, dopo quella che ha portato Correa in Francia la scorsa estate.