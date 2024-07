Il Genoa ha fissato il prezzo DEFINITIVO per Gudmundsson

Il Genoa continua a registrare numerosi interessi per il suo giocatore più prezioso, ovvero Albert Gudmundsson, reduce da una brillante stagione in Serie A che lo pone in condizione di fare un salto di qualità.

L’islandese piace molto all’Inter, che però in questo momento non può intervenire essendo “bloccata” in attacco dalla presenza di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, i quali dovrebbero liberare spazio numerico e salariale per l’eventuale ingresso del classe 1997.

Approfittando della fase di stallo, si è fatta avanti la Fiorentina che ha preso contatti diretti con il Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, in questa circostanza il Grifone ha fissato un prezzo definitivo per Gudmundsson: 30-35 milioni cash senza nessuna contropartita tecnica, a meno che i giocatori in questione non siano ritenuti particolarmente interessanti dal club rossoblù.

La volontà dell’islandese risulterà fondamentale e, per il momento, ha espresso il suo gradimento verso una permanenza in Serie A o comunque in un club che giochi la Champions League. Per questo motivo – sempre secondo la rosea – di recente ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita e di un club inglese che non giocherà la massima competizione europea.