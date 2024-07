Milito consacra Carboni: “Ha i valori per diventare un campione”

Protagonista dell’evento organizzato da Operazione Nostalgia, Diego Milito è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. L’ex attaccante dell’Inter ha parlato delle ambizioni dei nerazzurri per la prossima stagione e delle qualità di due argentini della rosa, Lautaro Martinez e Valentin Carboni.

Queste le sue parole:

INTER – “Cosa mi aspetto dall’Inter nella prossima stagione? Mi aspetto ovviamente un’Inter protagonista come lo è stata anche questa stagione. Ha ancora tutti i valori per provare a vincere tutto quello per cui gioca perché ha una grande squadra”.

LAUTARO MARTINEZ – Lautaro mi aspetto il massimo perché è un grandissimo campione e con l’Argentina è sulla buona strada per vincere la Copa America.

CARBONI – “Ho grande stima di lui ed è un ragazzo che conosc. Ha grandi valori per poter diventare un grande campione“.