Il PIANO a lungo termine di Oaktree per sanare il bilancio dell’Inter

Il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree ha segnato un importante momento di svolta nella storia dell’Inter. Il fondo californiano, in ogni caso, vuole continuare a mantenere alta l’attenzione per quanto riguarda l’aspetto finanziario del club. Con un occhio particolare al bilancio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Oaktree avrebbe un piano a lungo termine per il club nerazzurro. L’obiettivo sarebbe continuare a contenere la spesa, come già fatto sotto la guida di Zhang, con una riduzione di circa 80 milioni del costo della rosa dal 2020/2021.

La perdita negli ultimi anni, non a caso, si è ridotta fino a una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni nel bilancio 2023/2024. Un modello più sostenibile, che bisognerà continuare a perseguire, trovando il giusto equilibrio con la competitività sportiva. Quest’ultima non va sacrificata. Al contrario, l’indicazione di Oaktree in questo senso è opposta. Come dimostrano i rinnovi contrattuali e la volontà di non cedere nessuno dei big.

Il bilancio del 2025, allora, scrive sempre la Rosea, vedrà ridurre ancora di più la perdita, grazie anche ai ricavi dei nuovi sponsor e delle competizioni a cui parteciperà la squadra. L’impegno di Oaktree, infine, è rivolto al bond da 415 milioni, con interessi annui da 30 milioni di euro. Un peso importante sul conto economico dell’Inter.