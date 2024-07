UFFICIALE – Svelati data e orario della conferenza di Inzaghi e Marotta

Le vacanze dell’Inter stanno per finire. Venerdì 12 luglio, infatti, si alza il sipario sulla stagione sportiva 2024/2025 dei nerazzurri. Per l’occasione, Beppe Marotta presenterà l’annata imminente, prima di lasciare la parola a Simone Inzaghi, che risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

L’evento inizierà alle ore 17 presso la sede dell’Inter. Il ritrovo della squadra, invece, è previsto per sabato 13 luglio al BPER Training Centre di Appiano Gentile.