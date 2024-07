Addio De Vrij, l’Inter fissa il prezzo: “Sotto non si scende”

Il mercato dell’Inter rischia di prospettarsi con più colpi di scena rispetto al previsto. D’altronde, Marotta e Ausilio hanno sempre affermato come il mercato sia pieno di sorprese inaspettate. E una di queste potrebbe riguardare il futuro di Stefan De Vrij.

Il difensore olandese, infatti, è finito nel mirino dei club dell’Arabia Saudita e un suo addio potrebbe non essere così improbabile. Come scrive Il Giorno, però, l’Inter ha fissato un prezzo sotto al quale non sarebbe intenzionata a scendere: 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Con anche l’infortunio di Buchanan, l’addio di De Vrij potrebbe aprire un’autentica rivoluzione nel reparto arretrato dell’Inter. Anche inaspettata, dal momento che la difesa non sembrava esserci l’intenzione di intervenire in questa sessione di mercato sulla difesa. Tuttavia, questa potrebbe essere l’occasione per anticipare quel processo di ringiovanimento, che sarebbe comunque stato necessario in futuro.