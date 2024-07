Nuovo incontro con l’agente di Inzaghi: “L’Inter vuole chiudere”

La trattativa per il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter prosegue già da diverse settimane, con ancora una leggere distanza tra le parti, nonostante l’esito positivo della trattativa non sia in dubbio. E questa mattina c’è stato un nuovo incontro con l’agente Tullio Tinti.

Lo riporta Sky Sport, che evidenzia come la società nerazzurra voglia procedere spedit, contando di chiudere a breve la trattativa, per ufficializzare il prolungamento di Inzaghi. Il tecnico dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2026, per 7 milioni di euro circa a stagione.