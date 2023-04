Con Skriniar al PSG, Acerbi da riscattare, il rinnovo di Bastoni da discutere insieme a quelli ancor più urgenti di de Vrij e D’Ambrosio, entrambi in scadenza a fine stagione, la difesa dell’Inter si prepara ad un’estate in cui si prevedono diversi movimenti.

Per questo motivo la dirigenza nerazzurra si sta muovendo su più tavoli, tenendo vari fronti aperti e monitorando il mercato europee alla ricerca delle occasioni giuste. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto della situazione segnalando i sette nomi principali sui quali oggi sarebbero accesi i riflettori interisti.

Il primo nella lista rimane l’atalantino Giorgio Scalvini, il cui costo del cartellino però è piuttosto alto. Più raggiungibile il compagno di squadra Merih Demiral, contattato anche a gennaio e già disponibile al trasferimento a Milano.

Il nome che invece sta guadagnando posizioni nelle ultime settimane arriva dall’estero e si tratta di Oumar Solet: nazionale francese, classe 2000, viene valutato circa 15 milioni dal Salisburgo e gli scout nerazzurri continuano a raccogliere pareri molto positivi. Occhio poi agli intrecci col Barcellona dopo il vertice con il ds Ausilio: Samuel Umtiti si sta rilanciando a Lecce ed è in uscita al pari di Marcos Alonso (scadenza 2024) che l’Inter segue da anni e potrebbe impiegare come terzo a sinistra, mentre su Inigo Martinez, in partenza a parametro zero dall’Athletic Club, il Barça sembra in vantaggio ma anche la dirigenza interista rimane interessata.

Più staccato e considerato un eventuale rincalzo da ingaggiare a basso costo, lo svedese Victor Lindelof, in scadenza nel 2024 col Manchester United.