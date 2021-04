TS – Vanheusden e Pirola di ritorno, freddo Maksimovic: il punto sulla difesa

L'obiettivo della dirigenza è quello di puntellare la rosa con innesti mirati

La dirigenza dell' Inter sta iniziando il lavoro in vista della prossima stagione. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di puntellare la rosa con innesti mirati, sfruttando le opportunità di mercato per inserire nella formazione di Conte giocatori che possano permettere di competere meglio sulle tre competizioni.

Una delle prime novità per la prossima stagione riguarda Zinho Vanheusden, cresciuto nell'Inter ma attualmente fra le fila dello Standard Liegi, che lo ha riscattato nel 2019 per 12.5 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la società nerazzurra dovrebbe sfruttare un'opzione per prelevarlo ad una cifra che orbita intorno ai 17 milioni di euro. Antonio Conte, inoltre, potrebbe rivolere in rosa un altro giovane come Lorenzo Pirola, ora in prestito al Monza.