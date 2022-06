CdS – Inter, anche Dzeko finisce tra i cedibili: porte spalancate per Dybala

L'attaccante bosniaco ha un altro anno di contratto in maglia nerazzurra

Antonio Siragusano

In attesa che Lukaku porti nelle prossime settimane il giusto incastro da Londra che gli consenta di tornare gratis a Milano, l'Inter non perde di vista Paulo Dybala. In tal senso, il mancato rinnovo di Ivan Perisic che comporterà un risparmio di 10 milioni di euro lordi alle casse nerazzurre può dare un'ulteriore spinta per chiudere l'operazione in entrata con l'argentino, impegnato questa sera nel match di Wembley tra Argentina e Italia.

Marotta e Ausilio, però, avranno bisogno di un altro sacrificio in avanti che porta al nome di Alexis Sanchez. Il cileno negli ultimi giorni ha ricevuto sondaggi soprattutto dalla Spagna con il Siviglia che sembra in pole position. Il suo addio consentirebbe un altro maxi risparmio all'Inter, che ben si incastra con l'obiettivo di ridurre il monte ingaggi del 15%, e soprattutto aprirebbe definitivamente le porte di Appiano Gentile a Paulo Dybala.

Questa mattina, però, il Corriere dello Sport ha inserito anche il nome di Edin Dzeko nella lista dei sacrificabili. Soprattutto nel caso in cui Romelu Lukaku dovesse effettivamente riuscire a convincere il Chelsea per tornare in prestito gratuito all'Inter. In quel caso, infatti, il club nerazzurro dovrebbe necessariamente liberare uno spazio in avanti che potrebbe non riguardare Lautaro Martinez. Vista però la necessità di incassare almeno 60 milioni del prossimo mercato, blindando l'argentino tornerebbe in bilico la posizione di Alessandro Bastoni sul fronte delle uscite.