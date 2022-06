Mercato – Mkhitaryan promesso sposo dell’Inter: la Roma ci rinuncia

Il centrocampista armeno sempre più vicino ai nerazzurri

E' pronto finalmente a decollare l'affare dell' Inter a costo zero che nei prossimi giorni porterà Henrikh Mkhitaryan a diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Dopo l'ultima proposta formulata al calciatore superiore a quella per il rinnovo giallorosso, la Roma ha scelto di non rilanciare alzando difatti bandiera bianca. Ad oggi sembra dunque molto complicato che l'armeno possa rimanere nella capitale, a meno che non si metta in mezzo José Mourinho nel tentativo disperato di convincerlo a restare.

Ipotesi quest'ultima poco probabile, proprio perché l'Inter ha già strappato il sì del centrocampista con un'offerta molto importante da 3,2 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 4. Come segnalato da La Gazzetta dello Sport l'accordo prevede un contratto biennale, ma con una via d'uscita dall'accordo per il club nerazzurro tra un anno qualora il calciatore non dovesse raggiungere determinati obiettivi. Per la chiusura definitiva dell'affare, Marotta e Ausilio aspettano solo di liberarsi dall'ingaggio di Arturo Vidal, conteso tra Flamengo e Al Rayyan.