Con l’Inter non c’è ancora accordo per il rinnovo e allora, in scadenza di contratto, Edin Dzeko continua ad attrarre l’interesse di diversi club soprattutto dall’estero. Dopo le voci saudite, il quotidiano La Repubblica nella sua edizione online riferisce che il Fenerbahce avrebbe presentato un’offerta al bosniaco mettendo sul piatto un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Addirittura, si legge, qualora Dzeko dovesse accettare la proposta del club turco, potrebbe fermarsi a Istanbul direttamente dopo la finale di Champions League secondo fonti vicine al club.