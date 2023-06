Tutte le coincidenze tra il 2010 e la finale di Champions 2023

“Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male” diceva il grande Eduardo De Filippo. E la forza del Manchester City con cui l’Inter dovrà misurarsi in finale di Champions League, bisogna provarle tutte per cercare di vincere. Ricorrendo pure alle… coincidenze, se così volete chiamarle. Visto il precedente con l’Argentina campione del mondo, con tutte le similitudini rispetto all’ultimo Mondiale vinto che sono diventate protagoniste anche di diversi spot televisivi importanti, anche per questa finale che vede protagonista l’Inter i social stanno impazzendo.

Ecco, dunque, le grandi coincidenze tra la finale di Champions League vinta dall’Inter nel 2010 e quella di Istanbul del 2023:

L’Inter di Inzaghi come quella di Mourinho è arrivata in finale con 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; subendo soltanto tre gol nella fase ad eliminazione diretta, come nel 2010; l’arbitro dell’incontro, il polacco Marciniak che è stato anche al centro di un grande caso nei giorni scorsi, ha diretto anche la finale del Mondiale. Proprio come Howard Webb nel 2010; ah, tra l’altro sia Webb che Marciniak sono calvi; nel 2010 il Bayern Monaco avversario dell’Inter vincendo la Champions avrebbe completato il Triplete come oggi vorrebbe fare il Manchester City dopo aver vinto Premier League e FA Cup; tra l’altro anche oggi l’Inter, dopo Supercoppa Italiana e Coppa Italia, potrebbe vincere il terzo trofeo dell’anno solare; con un attaccante argentino protagonista, autore dei gol decisivi in finale di Coppa Italia e nella partita che ha reso aritmetica la qualificazione alla prossima Champions League, i due grandi obiettivi prima della finale di Champions League. Come Diego Milito che firmò finale di Coppa Italia e partita decisiva per lo scudetto contro il Siena prima di decidere la finale; e pensare che Lautaro Martinez arriva alla finale di Champions con 28 gol segnati, proprio come Milito che raggiunse quota 30 con la doppietta al Bayern; visto che abbiamo citato Siena, lì l’Inter del 2010 vinse per 0-1 in trasferta. L’Inter di Inzaghi ha chiuso il campionato con la vittoria per 0-1 sul campo del Torino; sui social segnalano un’altra curiosità molto particolare: il terzo portiere dell’Inter del 2010, Paolo Orlandoni, ha avuto in carriera un passaggio nell’Acireale dove anche il terzo portiere dell’Inter di oggi, Alex Cordaz, ha giocato; a proposito di portieri: il secondo era Toldo e aveva 38 anni, stessa età oggi di Handanovic che è il secondo di Onana; Simone Inzaghi ha 47 anni, la stessa età di Mourinho nel 2010; vogliamo esagerare? La finale 2010 si giocò a Madrid, con la M di Mourinho, oggi si gioca a Istanbul con Inzaghi in panchina; e ancora: sia Mourinho che Inzaghi prima della finale di Champions hanno vinto quattro trofei in due anni con l’Inter; l’Europa League di quest’anno è stata vinta da una squadra spagnola proprio come nel 2010; Nella stagione 2009/2010 la Juventus fu eliminata dall’Europa League dopo essere arrivata terza ai gironi di Champions League (dove c’era, come quest’anno, il Maccabi Haifa); il Milan ha battuto la Juventus sia all’andata che al ritorno in campionato e l’ultima volta era successo nel 2010; a proposito di Milan: l’Inter ha eliminato anche quest’anno, come nel 2010, la squadra di Ibrahimovic in semifinale; pochi giorni prima della finale del 2010 Wesley Sneijder si sposò in abito azzurro come pochi giorni fa ha fatto anche Alessandro Bastoni.

Come se non bastasse, aggiungiamo altre coincidenze che fanno ben sperare: da dieci anni a questa parte nella squadra vincitrice della Champions League c’è un calciatore croato. Nel City non ce ne sono, nell’Inter c’è Brozovic; nel 2016 il Liverpool perse la finale di Europa League contro il Siviglia e tre anni dopo vinse la Champions League. Sono passati tre anni anche dalla sconfitta dell’Inter contro il Siviglia in finale di Europa League; il Milan, nella sua storia, ha giocato 14 semifinali di Champions perdendone tre: nei due casi precedenti all’Inter di quest’anno, il Real Madrid nel 1956 e il Barcellona nel 2006 hanno poi vinto la finale. Senza dimenticare il famoso uovo…