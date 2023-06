Dopo aver detto che avrebbe sperato di incontrare l’Inter in finale di Champions League perché “non sono molto bravi”, per Noel Gallagher è arrivato il momento della verità. Cantante, ex Oasis, e grande tifoso del Manchester City, in vista della notte di Istanbul ha parlato ai canali ufficiali del club inglese annunciando: “Se il City vince e Haaland segna una tripletta, andrò in giro in mutande” addirittura al concerto di San Diego, scrive il sito del City.

Poi però mette le mani avanti: “Se non vinciamo sarà una delusione per alcuni giorni, ma siamo di nuovo campioni della Premier League e abbiamo vinto la FA Cup. Non è da sottovalutare e questa potrebbe ancora trasformarsi in una delle più grandi stagioni di qualsiasi squadra di calcio di sempre”.