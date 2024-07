“Gabigol torna in Serie A”: contatti in corso con due squadre

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, potrebbe ritornare in Italia a sette anni di distanza dall’ultima presenza in Serie A con la maglia dell’Inter. L’attaccante brasiliano era stato acquistato dal club nerazzurro nell’estate 2016 (la prima di Suning alla guida della Beneamata) ma, dopo sole 9 presenze in campionato, era stato ceduto in prestito prima al Benfica e poi al Santos.

Attualmente, Gabigol gioca al Flamengo dove è stato venduto a titolo definitivo dall’Inter nel 2019. Il suo contratto scade però il prossimo 31 dicembre e, per non perderlo a zero, la società brasiliana vorrebbe venderlo ora al fine di monetizzare. La richiesta sarebbe intorno ai 5 milioni di euro e – secondo Tuttomercatoweb – ci stanno seriamente pensando due squadre di Serie A: il Bologna e la Fiorentina.

Il brasiliano vive però una situazione particolare, visto che era stato squalificato per 24 mesi per “tentata frode” durante un controllo antidoping. Il Tas di Losanna aveva accolto la richiesta del giocatore di sospendere l’esecuzione della decisione, ma fra poco arriverà la sentenza definitiva.