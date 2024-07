C’è un colpo di scena che ha del clamoroso su Juan Cabal. Il difensore classe 2001 del Verona sembrava ormai a un passo dall’Inter, che aveva già trovato un accordo con l’entourage e lavorava per l’intesa definitiva con l’Hellas, ma ora il destino potrebbe incredibilmente cambiare al fotofinish.

Secondo L’Equipe, ci sarebbe già un accordo totale per il suo trasferimento alla Juventus sulla base di 12 milioni di euro: l’ok definitivo sarebbe arrivato questo pomeriggio. La notizia dell’inserimento bianconero trova conferme anche in Italia, tanto che Gianluca Di Marzio parla di “Juventus a un passo da Cabal”, confermando le cifre. Alfredo Pedullà fa sapere che la telefonata di Cristiano Giuntoli di qualche giorno fa si sta trasformando in qualcosa di più. Gli agenti del colombiano si trovano a Torino.