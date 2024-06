Scambio Inter-Genoa, scelta fatta: accordo a un passo

Continua la trattativa fra Inter e Genoa per portare Josep Martinez a Milano. Il club nerazzurro ha ormai rotto gli indugi e il portiere spagnolo è diventato il prescelto come terzo rinforzo della sessione di calciomercato estiva, dopo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che verranno ufficializzati a luglio in quanto svincolati dai rispettivi club di appartenenza.

Le due società hanno trovato l’accordo sulla valutazione economica di Martinez, corrispondente a 15 milioni di euro. Da qualche giorno, inoltre, si discute sulla possibiità di inserire una contropartita tecnica nell’affare, che sia un giovane di proprietà nerazzurra. Dopo che in un primo momento il favorito sembrava essere Martin Satriano, il Genoa ha invece scelto – secondo Gianluca Di Marzio – Gaetano Oristanio.

Trequartista classe 2002, Oristanio l’estate scorsa è passato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, sommando 27 presenze fra Serie A e Coppa Italia con 2 gol all’attivo. Il club sardo, tuttavia, non ha esercitato l’opzione che prevedeva un esborso di 4 milioni per prendere il giocatore a titolo definitivo. Su di lui, quindi, ora punta con decisione il Genoa.

L’ultimo nodo è però legato alla formula del trasferimento del giovane in Liguria. L’Inter lo valuta 5 milioni e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, abbassando così a 10 milioni la parte cash dell’operazione; il Genoa, dal canto suo, chiede un prestito e quindi i 15 milioni concordati con i nerazzurri. Il passaggio di Josep Martinez all’Inter, in ogni caso, non sembra essere più in discussione.