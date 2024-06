Sky Sport: “Inter, sostituto Dumfries: si sceglie fra due nomi”

Le importanti parole rilasciate ieri da Denzel Dumfries direttamente dal ritiro dell’Olanda sono state le prime, di fatto, a trattare apertamente il rinnovo con l’Inter. Le dichiarazioni d’attaccamento al club hanno suscitato sicuramente effetti positivi nell’ambiente e nella dirigenza nerazzurra, ma ancora non si sono registrati passi avanti in merito alla spinosa trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025.

Per questo motivo, con il rinnovo in stand-by, Marotta e Ausilio si stanno cautelando da settimane e cercano il profilo migliore per un’eventuale sostituzione dell’olandese, arrivato a Milano nell’estate 2021 e indiziato ad essere ceduto nella sessione di calciomercato in corso.

Secondo Sky Sport, sono due i principali nomi sul tavolo: la new entry di oggi è Matty Cash, esterno destro classe 1997. L’inglese naturalizzato polacco è reduce da un’ottima stagione in Premier League, dove è stato fra i protagonisti dell’Aston Villa (club che fra l’altro è interessato a Dumfries) capace di raggiungere la qualificazione in Champions League, con 46 presenze condite da 5 gol e 3 assist. Cash è da tempo anche nel mirino del Milan e potrebbe profilarsi un nuovo derby milanese sul mercato.

L’altro possibile erede del numero 2 è Dan Ndoye, svizzero classe 2000 e anche lui reduce da un grande contributo offerto al suo Bologna nella qualificazione alla coppa europea più prestigiosa. Ndoye ha giocato 34 partite totali segnando 2 gol e servendo altrettanti assist. Rispetto a Cash, ha sicuramente caratteristiche più offensive e con Thiago Motta ha svolto il ruolo di ala destra, per cui avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato ai meccanismi di Simone Inzaghi e al ruolo di esterno a tutta fascia.