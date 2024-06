L’Inter è alla ricerca di rinforzi sul calciomercato, dopo aver già definito da mesi gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero rispettivamente da Napoli e Porto. I nerazzurri, inoltre, sono molto vicini a chiudere anche per il portiere Josep Martinez del Genoa e sono ore caldissime in tal senso, con la fumata bianca a un passo.

Il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio, tuttavia, potrebbero non fermarsi qui e proiettarsi verso un grande investimento per un difensore centrale, vista l’età avanzata degli attuali interpreti: Francesco Acerbi (36 anni) e Stefan De Vrij.

Il profilo è quello di Alessandro Buongiorno del Torino, affermatosi come uno dei migliori interpreti nel ruolo dell’ultima stagione di Serie A. Il suo nome, com’è noto, è stato cerchiato di rosso dal Napoli del nuovo tecnico Antonio Conte come primo obiettivo per la retroguardia. I partenopei si sarebbero spinti a un’offerta da 40 milioni di euro, avvicinando le richieste del presidente granata, Urbano Cairo.

Secondo Kiss Kiss Napoli, però, su Buongiorno ci sarebbe da registrare il deciso inserimento dell’Inter, con i nerazzurri pronti a pareggiare l’offerta del club di De Laurentiis e ad inserire una contropartita tecnica nell’affare. Difficile immaginare, tuttavia, che in Viale della Liberazione possano spingersi a tale cifra senza una cessione pesante per finanziare l’operazione, come quelle relative a Denzel Dumfries o Valentin Carboni.