Sconcerti: “Gervinho? Per l’Inter sarebbe un punto esclamativo. La Juve è inguardabile”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Su Gervinho all’Inter: “Credo che dovrà dare via dei giocatori. Gervinho va sempre bene, sarebbe un punto esclamativo in una squadra come l’Inter, ma credo che al momento si debba pensare a sfoltire. L’abbondanza di rosa è un problema. Spero poi che si possa rivedere questa regola dei cinque cambi, all’estero in tanti non la stanno applicando. Non c’è un’emergenza tecnica. Così si falsa il campionato”.

Juventus in difficoltà: “Si vede una Juve che è in costruzione ed è incappata in scelte sbagliate. Mi colpisce la prevedibilità della squadra di Pirlo. Lo avevo già detto contro la Sampdoria. Non è una squadra questa, è lenta. In questo momento è la Juve meno guardabile degli ultimi dieci anni, è troppo approssimativa. Non ci sono sintomi di gioco”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<