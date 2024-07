Gudmundsson, annuncio di Gilardino: “Ho parlato con la società”

Il futuro di Albert Gudmundsson è uno dei temi prioritari in casa Genoa, visto che l’attaccante islandese è stato il miglior giocatore rossoblù lo scorso anno. Sul classe 1997 c’è da tempo il noto apprezzamento dell’Inter, che però non ha ancora formulato un’offerta concreta.

Al momento, il giocatore si trova in ritiro a Moena con il Genoa. Il tecnico del Grifone, Alberto Gilardino, ha risposto a una domanda diretta sul giocatore ai microfoni di Sky Sport.

“Se mi aspettavo di vederlo in ritiro? Io sì, la società con me è stata chiara. Ad oggi è un giocatore del Genoa, l’ho detto anche l’altra sera. In questo momento si allena, è un grande professionista. L’altra sera gli ho chiesto se è felice e mi ha risposto che è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momento ce lo teniamo stretto e crediamo in lui“.