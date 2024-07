Dal Milan all’Inter per 20 milioni: svolta improvvisa

A poco meno di un mese dal via ufficiale del nuovo campionato italiano, il calciomercato comincia ad entrare in una fase cruciale. Soprattutto i top club, infatti, hanno fretta di definire al più presto i rispettivi organici, così da avere il tempo necessario per integrare i nuovi innesti.

Uno dei nomi più caldi accostati alla Serie A rimane quello di Youssouf Fofana, centrocampista in uscita dal Monaco. Il francese, a lungo accostato al Milan, secondo quanto riportato da Le10Sport, non avrebbe ancora raggiunto alcun accordo con i rossoneri nonostante i dialoghi costanti tra le parti.

Secondo il quotidiano francese, su Fofana si sarebbe registrato l’inserimento di altri due club italiani: Inter e Juventus. Ad un anno dalla scadenza del contratto, il Monaco ha deciso di stabilire un costo del cartellino da 15/20 milioni di euro.

Chissà se realmente Inter e Juventus vorranno scontrarsi con il Milan per il classe 2002, oppure – come già capitato per altri obiettivi nelle ultime settimane – se anche in questo caso si tratta di una semplice manovra di disturbo operata dai due club rivali.