Il Genoa ostacola l’obiettivo dell’Inter: “Resta dov’è”

A margine dell’Assemblea di Lega andata in scena questa mattina a Milano, Marotta ha nuovamente incontrato il presidente del Genoa Alberto Zangrillo. L’Inter, dopo aver acquistato Josep Martinez dal Grifone, sta osservando altri due obiettivi: Albert Gudmundsson per l’attacco e Johan Vasquez come profilo per la difesa dopo l’infortunio di Tajon Buchanan.

Se per l’islandese il canale rimane apertissimo, Zangrillo ha invece chiuso ad ogni possibilità per il centrale. Queste le sue parole ai microfoni dei cronisti presenti: “I miei rapporti con il dottor Marotta sono straordinari. Lui è un professionista che ne sa di calcio molto più di me, ogni tanto ci sono delle rivisitazioni. Io ho detto che Albert deve sognare, però può continuare a sognare anche a Genova. Io auspico che possa continuare a sognare anche a Genova, non c’è alcun tipo di problema al di là di quello che sarà il mercato che non verrà deciso da me. L’impressione è che Albert possa restare in Liguria. Cifre? Non so neanche cosa ho in tasca in questo momento. Vasquez? Resta dov’è”.