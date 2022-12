L’offerta per Handanovic e l’obiettivo Sommer: il punto sui portieri dell’Inter

Non sono ancora chiare le mosse del club nerazzurro per la prossima estate

Antonio Siragusano

Quello legato ai portieri continua ad essere uno dei temi più caldi di casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, dovrà decidere al più presto cosa fare con Samir Handanovic. Il capitano interista andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, quando davanti a sé si ritroverà due diverse opzioni: annunciare il ritiro dal calcio giocato, oppure accettare ancora per un'altra stagione il ruolo di secondo portiere dell'Inter.

Una terza via, come raccontato da calciomercato.com, la potrebbe offrire invece la Reggina. Il club calabrese, affrontato dai nerazzurri in amichevole la scorsa settimana, vorrebbe infatti già in questo gennaio l'estremo difensore sloveno. Pippo Inzaghi avrebbe già fatto un tentativo, incontrando però la resistenza di Handanovic. Chissà che le parti non decidano di rinviare tutto al termine della stagione, in attesa di scoprire se la Reggina riuscirà a centrare o meno la Serie A.

Per il ruolo di vice Onana per il prossimo anno, invece, rimane buono il nome di Yann Sommer. Il portiere di proprietà del Borussia M'Gladbach andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno ed è seguito da grandi club come il Bayern Monaco, oltre ovviamente all'Inter. Del suo futuro il portiere svizzero ha parlato sulle pagine della Bild aprendo in maniera inaspettata all'ipotesi rinnovo: "Al momento sono in trattativa per il rinnovo del contratto, c'erano stati dei contatti già prima del Mondiale ma a oggi non ci sono novità".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

A sei mesi dal termine della stagione, l'impressione è che Samir Handanovic non abbia ancora deciso cosa fare del suo futuro. Dovesse sentirsi ancora importante nel progetto nerazzurro, allora con molta probabilità potrebbe anche decidere di proseguire per un'altra stagione. In caso contrario, difficilmente lo sloveno intraprenderà altrove una nuova avventura, per cui sembra più plausibile l'ipotesi di un ritiro. Su Sommer, invece, inutile ribadire che si tratta di un portiere importante dall'esperienza internazionale. Un vero lusso poter contare sulla sua affidabilità come secondo portiere. L'Inter, va detto, segue anche Neto e Agustin come opportunità a costo zero per la prossima estate, due nomi già individuati dai dirigenti per non farsi trovare impreparati.