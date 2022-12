Inzaghi si racconta a Mediaset: “Scudetto perso? Quel fallo di Giroud pesa…”

Simone Inzaghi , tecnico dell' Inter , si è raccontato in una lunga intervista alla trasmissione "I Re del Calcio" di Mediaset. L'allenatore ha parlato a tutto tondo, soprattutto della sua esperienza finora in nerazzurro. Queste le sue parole:

"Abbiamo fatto molto bene il primo anno. Siamo arrivati agli ottavi di Champions dopo 10 anni, qualcosa che i tifosi aspettavano. E non solo: ce la siamo giocata al meglio contro una squadra come il Liverpool. La nostra è stata una grande stagione, con lo Scudetto sarebbe potuta diventare straordinaria. L'obbiettivo primario di tutti è sempre vincere".

"Rimonta Scudetto? Ci credo ovviamente. Il campionato con questa pausa di mezzo è una novità, un'incognita per tutti. Il Napoli finora è stato straordinario ed ha amplificato gli inciampi delle altre squadre, noi in primis. L'anno scorso eravamo tutti più vicini. Non sarà semplice, ma io ci credo. Il rapporto coi giocatori? In tutti questi anni nessuno mi ha mai mancato di rispetto e penso sia la cosa più importante".