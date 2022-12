Mkhitaryan esce acciaccato da Sassuolo-Inter: le sue condizioni

Tuttavia sembra che non ci sia eccessiva preoccupazione in casa Inter e che la sua sostituzione sia stata puramente a scopo precauzionale. Mkhitaryan infatti avrebbe accusato una leggera lombalgia. Nulla di grave quindi: la sua presenza per la gara con il Napoli, ancora da chiarire se in campo o in panchina, non dovrebbe essere a rischio. Sospiro di sollievo quindi per Inzaghi, che nell'ex Roma ha trovato un giocatore duttile e funzionale. Ora che l'infermeria è quasi vuota sarebbe un peccato ricominciare a riempirla con giocatori di spicco.