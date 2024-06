Erede Dumfries, fissato il prezzo: “L’Inter valuta”

Fra i profili che l’Inter segue con maggiore attenzione in caso di addio a Denzel Dumfries già in questa sessione di calciomercato estivo c’è sicuramente quello di Emil Holm. L’esterno svedese, passato dallo Spezia all’Atalanta in prestito oneroso (2,4 milioni) con diritto di riscatto fissato a 8,3 milioni, non è stato confermato dalla squadra di Gasperini ed è pronto a fare ritorno al club ligure, seppur temporaneamente.

Impensabile, infatti, immaginare una permanenza di Holm in Serie B. Ed è il motivo per cui diverse società italiane – fra cui la stessa Inter, la Juventus e il Bologna – stanno osservando l’evoluzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo Spezia ha fissato il prezzo per una cessione a titolo definitivo del classe 2000: 11 milioni di euro. I felsinei, così come probabilmente nerazzurri e bianconeri, valutano eccessiva la richiesta, considerato che lo Spezia milita in Serie B e il fatto che i liguri chiedano una cifra addirittura superiore rispetto a quella pattuita con l’Atalanta e poi non versata dai bergamaschi.