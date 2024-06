In Croazia scaricano Brozovic: “Calo evidente dopo l’Inter”

In Croazia c’è grande delusione dopo la prova sconfortante di sabato pomeriggio, quando la Spagna ha avuto facile nel match d’esordio del gruppo B agli Europei vincendo agevolmente la gara per 3-0. Fra i giocatori nel mirino della stampa croata c’è Marcelo Brozovic, la cui prova è stata giudicata come altamente negativa.

L’ex Inter, passato all’Al Nassr in Arabia Saudita nello scorso luglio, ha ricevuto commenti molto duri dal quotidiano Sportske Novost: “Da quanto tempo Brozovic non gioca bene per la Croazia? L’ultima bella partita risale a quella contro la Spagna in Nations League, estate scorsa. Poi se n’è andato in Arabia e ora sta pagando il prezzo di quella decisione. Il calo di forma è evidente, il ritmo inadeguato. Il calcio è uno sport in cui solo le grandi partite ti preparano alle grandi competizioni, e Brozovic non ne gioca da molto tempo. Un anno“.