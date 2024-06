In Francia durissimi con Arnautovic: “Solo risse, discoteche e insulti”

Si scalda il clima in vista di Austria-Francia, gara degli Europei in programma questa sera alle ore 21:00 e valida per la prima giornata della fase a gironi, che si terrà a Dusseldorf. Fra le tante storie della partita, c’è anche quella che riguarda la sfida incrociata fra tre giocatori dell’Inter. Fra i transalpini ci saranno Marcus Thuram e Benjamin Pavard, mentre gli austriaci conteranno su Marko Arnautovic (ancora incerto il suo impiego da titolare).

E proprio sul numero 8 dell’Inter si sono concentrati i media francesi, nello specifico RMC Sport, attaccandolo su alcuni suoi precedenti fra calcio giocato e vita privata. Fra questi si ricordano i sistematici ritardi agli allenamenti relativi alla sua prima esperienza all’Inter, sotto la guida di José Mourinho, nella stagione 2009-10. E ancora, la rissa in discoteca nel 2011 in Germania, ai tempi del Werder Brema, che scatenò la furia dei dirigenti tedeschi.

I francesi, poi, sottolineano un altro episodio relativo al periodo teutonico: la multa per eccesso di velocità da parte della polizia tedesca alla quale Arnautovic rispose affermando “non puoi dirmi niente, guadagno così tanto che posso comprarmi la tua vita“. Risale agli ultimi Europei, quelli del 2021, la controversia con Ezgjan Alioski, macedone di origine albanese, con Arnautovic che fu accusato di insulti razzisti nei confronti dell’avversario. Per la verità, la UEFA – dopo aver aperto un’indagine disciplinare – escluse la matrice razzista degli insulti, squalificando il giocatore per un turno.