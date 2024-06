Felipe Melo torna a rendersi protagonista di un episodio controverso. L’ex centrocampista dell’Inter, attualmente in forza al Fluminense, ha reagito malamente al 95′ della gara valida per il campionato brasiliano contro l’Atletico Goianense. Il giocatore ha spintonato l’addetto stampa degli avversari, facendolo cadere per terra e procurandosi un’espulsione. Di seguito il video:

Felipe Melo empurrou o assessor de imprensa do Atlético-GO e deu treta. O jogador foi expulso.



pic.twitter.com/gVxnqv0JR4 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) June 16, 2024