Skriniar: “Con Lukaku ci siamo scritti. Degli anni all’Inter ricordo una cosa”

I due ex interisti Milan Skriniar e Romelu Lukaku si sfidano oggi nella prima giornata della fase a gruppi degli Europei, Belgio-Slovacchia. Il difensore ha parlato così del suo compagno in nerazzurro per tre stagioni, ricordando gli anni a Milano e svelando una conversazione avuta fra i due.

“È un ottimo giocatore: fisico, molto veloce, fa gol. In quei tre anni all’Inter ho sperimentato quanto sia difficile giocare contro lui. Qualche giorno fa ci siamo scritti e abbiamo scambiato qualche messaggio. Lui come me non vede l’ora, sarà sicuramente una bella partita nella quale avremo molti duelli“.