Inter, tutti sul mercato o quasi. Da Bastoni a Lukaku: ecco i 4 intoccabili di Conte

Per mettere a segno nuovi colpi in entrata l’Inter è costretta prima a vendere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra deve almeno liberare sette slot in rosa.

L’Inter è pronta sul mercato ad ascoltare offerte per chiunque in rosa, tranne che per Bastoni, De Vrij, Barella e Lukaku. Sono questi gli intoccabili di Conte.

I due nazionali azzurri, dopo l’esplosione nella passata stagione, sono considerati dal tecnico e dal club un patrimonio per il presente ma soprattutto per il futuro. De Vrij è il perno della difesa mentre l’Inter non può non prescindere da Lukaku lì davanti.

