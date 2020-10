CM.com – Inter e Juventus, che bagarre per Rovella. La posizione di Preziosi e la strategia di Marotta

Continua il duello a distanza sul mercato tra Inter e Juventus per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa. La dirigenza nerazzurra è rimasta colpita dalle qualità del baby talento azzurro, incrociato nell’ultimo turno di campionato, ma deve fare i conti con la concorrenza della Vecchia Signora.

Come riportato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, Rovella ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Genoa e da gennaio potrebbe firmare con un altro club. Preziosi farà di tutto per non perderlo a zero, Marotta e Ausilio stanno seguendo Rovella da tempo, su indicazione anche di Conte, con l’idea di prenotarlo in ottica futura. Anche la Juventus è sulle sue tracce da mesi e ha approfondito il tema per capire la fattibilità dell’operazione.

