Kabak, Smalling e Milenkovic: una poltrona per tre! Caccia all’erede di Skriniar

Il Tottenham accelera per Milan Skriniar, l’Inter torna sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Conte. Come confermato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra sta valutando sia giocatori esperti, come il 30enne Chris Smalling, sia talenti più giovani come Nikola Milenkovic e Ozan Kabak.

Il talentino turco di 20 anni, che piace a mezza Europa, ha già giocato due Bundesliga da titolare con Stoccarda e Schalke e ha già collezionato 4 presenze in Champions col Galatasaray. In nazionale divide il fronte con Demiral, sulle sue tracce ci sono anche Liverpool e Lazio. Ha una valutazione di 40 milioni, ma il prezzo può scendere di molto visto che lo Schalke vive un momento drammatico dal punto di vista finanziario.

Stessa valutazione per Milenkovic mentre Smalling costa una ventina: l’inglese sta continuando ad aspettare che Roma e United trovino l’accordo per un ritorno nella Capitale ma l’Inter è pronta ad inserirsi nei discorsi.

