Kabak torna di moda, l’Inter sfida il Liverpool. Schalke in crisi: c’è il maxi sconto

Ozan Kabak è il nuovo nome di mercato in casa Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un ritorno di fiamma visto che la dirigenza nerazzurra ci aveva già provato ai tempi del Galatasaray.

Nonostante la giovane età ha disputato già due stagioni da titolare in Bundesliga con Stoccarda e Schalke e ha già 4 presenze in Champions League. In Nazionale divide una maglia da titolare con Demiral della Juventus, potrebbe essere lui l’erede di Skriniar.

Piace da tempo a Liverpool e Lazio, lo Schalke lo valuta 40 milioni di euro ma il prezzo è destinato a scendere vista la drammatica situazione finanziaria con cui il club tedesco è costretto a fare i conti. Kabak sarebbe il quarto turco della storia nerazzurra dopo Sukur, Emre e Buruk.

