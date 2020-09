Sport – Il Barcellona non molla Lautaro: ultimo tentativo a fine mese?

La telenovela di mercato tra Lautaro Martinez e il Barcellona continua a riempire le prime pagine di principali quotidiani sportivi spagnoli. Secondo quanto riportato da Sport, la dirigenza blaugrana non ha ancora abbandonato definitivamente la pista che porta al numero 10 nerazzurro anche se al momento la trattativa tra i club è bloccata.

Il Barça è concentrato ora sulle operazioni in uscita ma non è da escludere che negli ultimi giorni di settembre ci sia un ultimo assalto per l’argentino. I catalani vogliono mettere le mani sul Toro a fine settembre, ci sarà però da fare i conti con l’Inter.

