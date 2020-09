Albertini sicuro: “Scudetto? È una partita tra Pirlo e Conte. Il finale dell’Inter mi ha colpito”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla lotta scudetto in vista della ripartenza della Serie A.

Ecco le sue parole: “È una partita tra Juve e Inter ma è difficile capire adesso: il mercato post Covid è stato atipico. Ed è ancora aperto. Pirlo? Può fare bene, ha dalla sua un club molto organizzato e grandi campioni. Come tecnico non può essere giudicato alla prima stagione, però Andrea è abituato alle sfide. E molto spesso le vince”.

Sull’Inter: “Il finale dell’ultima stagione mi ha colpito: chiudere a un punto dalla Juve, giocare la finale di Europa League e passare attraverso tutto quello che è successo tra Conte e il club mi ha lasciato perplesso”.

