CdS – Barcellona, per Lautaro scende in campo Mendes. Gli agenti del Toro pronti ad incontrare l’Inter

Tra Lautaro Martinez e il Barcellona sembra non essere ancora finita. La dirigenza blaugrana sogna ancora di poter strappare il Toro all’Inter in questa finestra di mercato, anche per ricucire il rapporto con Messi, da sempre sponsor numero uno del connazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club blaugrana avrebbe incaricato Mendes a vendere una serie di giocatori per raccogliere il tesoretto giusto con cui poi dare l’assalto a Lautaro.

Nelle prossime ore potrebbe l’entourage di Lautaro potrebbe incontrare l’Inter per ribadire la volontà del suo assistito di giocare al fianco di Messi. L’affare resta complicato in virtù anche dei tempi ristretti: la dirigenza nerazzurra vuole vederci chiaro ma ad un certo punto la porta al Barcellona verrà totalmente chiusa se non si troverà nell’immediato una soluzione che vada bene ad entrambe le parti.

