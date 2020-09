CdS – Inter, l’agente di Brozovic è a Milano: incontrerà il Monaco

Importante novità di mercato in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’agente di Marcelo Brozovic, Bicanic, è sbarcato a Milano e in agenda ci sarebbe un incontro con il Monaco.

Il centrocampista croato è uno dei candidati principali a lasciare l’Inter: la sua stagione non è stata all’altezza delle aspettative, qualche comportamento extra campo non è andato giù alla dirigenza nerazzurra che ha comunque necessità di vendere.

La sua cessione potrebbe garantire sicuramente una cifra importante da poter investire per nuovi colpi da regalare a Conte, Kanté su tutti.

Al momento però vere offerte non sono ancora arrivate sulla scrivania nerazzurra. Il Bayern Monaco, club interessato a Brozovic, come tutti necessita di cedere giocatori mentre le piste che portano ad un possibile scambio con il Tottenham per Ndombele o con il Chelsea per Kanté non hanno preso corpo.

