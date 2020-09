Mundo Deportivo – Vidal-Barcellona, c’è la svolta: Arturo rinuncia al suo ultimo anno di contratto. L’Inter ora è davvero ad un passo

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo c’è da registrare un’importante novità nella trattativa di mercato: il centrocampista cileno ha cambiato strategia e avrebbe rinunciato al suo ultimo anno di contratto pur di vestire subito la maglia dell’Inter.

Vidal è disposto ad incassare dal Barcellona solo quanto gli spetta fino ad oggi. Resta solo da definire la parta del possibile conguaglio economico in favore dei blaugrana. L’Inter punta al trasferimento gratuito, il Barça spera in un contributo simbolico sulla falsa riga di quanto fatto con il Siviglia per Rakitic. I buoni rapporti tra i due club però faciliteranno un punto d’incontro.

