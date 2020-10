Inter, il mercato non è chiuso. Marotta non molla Marcos Alonso: che fa il Chelsea?

Alla fine del mercato mancano solo 72 ore e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter proverà a regalare a Conte un altro colpo.

L’indiziato numero uno è Marcos Alonso che, complice l’uscita di Dalbert al Rennes, potrebbe andare a rafforzare la corsia esterna di sinistra. Con il Chelsea i contatti proseguiranno fino a quando le possibilità per il prestito non si saranno azzerate. Si aspettano aperture da Londra altrimenti, occasioni last minute permettendo, il mercato in entrata potrebbe essere chiuso.

