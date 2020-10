GdS – Darmian torna a Parma ma con il Verona non ci sarà. Da lunedì al lavoro con Conte

Quella di ieri è stata la prima giornata a tinte nerazzurre di Matteo Darmian. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’azzurro ha sostenuto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e al Coni mentre nel tardo pomeriggio si è recato nella sede dell’Inter per la firma del contratto.

Oggi Darmian sarà nuovamente a Collecchio per recuperare il proprio materiale e chiederà al Parma di non essere utilizzato domani con il Verona per evitare infortuni in ottica mercato. Poi da lunedì si metterà a completa disposizione di Conte.

