Le probabili formazioni di Lazio-Inter: Conte cambia modulo! Gagliardini confermato

Primo test importante per l’Inter di Antonio Conte, in campo domani pomeriggio all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato con Conte che potrebbe optare per un cambio modulo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe scendere in campo infatti con un 3-5-2. Davanti ad Handanovic si ricompone il terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Hakimi e Young sulle fasce, a centrocampo Barella, Vidal e Gagliardini con il duo Sensi-Eriksen inizialmente dalla panchina. In avanti Lautaro e Lukaku con Sanchez che insegue.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Escalante, Leiva, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile

