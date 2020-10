GdS – Per Darmian manca solo l’ufficialità, domani chiederà al Parma di non giocare contro l’Hellas Verona

Arriva un altro colpo di mercato per l’Inter di Antonio Conte. Oggi Matteo Darmian ha svolto le visite mediche ed ha firmato – come riporta La Gazzetta dello Sport – il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Il tecnico interista potrà dunque contare su un’altra pedina sia per la difesa che per il centrocampo, potendo infatti ricoprire entrambi i ruoli.

Domani – quando presumibilmente arriverà l’annuncio ufficiale – Darmian tornerà a Parma sia per ritirare i suoi effetti personali sia per parlare con la società e chiedere di non essere utilizzato per la sfida contro l’Hellas Verona. Nonostante il Parma contasse di averlo almeno per la panchina – si legge – vincerà il buon senso per preservare lo stesso calciatore pronto per la nuova avventura.

