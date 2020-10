Verso Lazio-Inter, problema al flessore per Radu: non ci sarà domenica

E’ solo la terza giornata ma arriva già una partita molto importante per il prosieguo del campionato di Serie A. Domenica pomeriggio alle 15:00 l’Inter di Antonio Conte farà visita alla Lazio di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano all’Olimpico a punteggio pieno e dopo il 5-2 di Benevento, mentre i biancocelesti – grande sorpresa della passata stagione – vorranno riscattare la pesante sconfitta sempre in casa di mercoledì contro l’Atalanta.

Arriva nella giornata di oggi però una brutta notizia per il tecnico romano Inzaghi: come riporta Lazionews.eu infatti Stefan Radu sarà costretto a dare forfait. Gli esami del difensore rumeno hanno evidenziato un problema al flessore della coscia sinistra che lo terrà lontano dai terreni di gioco almeno fino a dopo la sosta per le nazionali.

